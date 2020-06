Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tokyo et Londres veulent conclure un accord commercial ce mois-ci Reuters • 01/07/2020 à 01:29









TOKYO, 1er juillet (Reuters) - Le Japon et la Grande-Bretagne ont pour objectif de conclure un accord commercial d'ici la fin juillet, et Tokyo veut bénéficier des mêmes droits de douane sur l'automobile que ceux en vigueur dans le cadre de son pacte commercial avec l'Union européenne, a déclaré mardi le principal négociateur japonais. Représentants japonais et britanniques sont convenus le mois dernier d'avancer rapidement vers un partenariat économique pour garantir la continuité des échanges commerciaux, alors que le Japon a pressé pour un accord dès cet été afin de respecter des délais parlementaires. "C'est notre plus grande priorité de parvenir à un accord dans ce laps de temps (...) Nous devons ajuster nos ambitions à un niveau réaliste", a déclaré Hiroshi Matsura à Reuters. Il a indiqué que les négociations seraient basées sur le pacte commercial UE-Japon et a dit s'attendre à ce que Tokyo et Londres parviennent à un haut degré d'accord sur le secteur du numérique. (Kaori Kaneko; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.