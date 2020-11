Tokyo, élue la ville la plus agréable à vivre au monde

(AOF) - Le magazine Global Finance a mis à jour son classement annuel des meilleures villes dans lesquelles il fait bon vivre, et Tokyo a pris la première place devant Londres (Royaume-Uni), Singapour et New-York (États-Unis). Afin de définir au mieux quelle ville a la meilleure qualité de vie, le magazine utilise 8 différents facteurs, dont les 6 plus importants proviennent des données du rapport Global City Power. Ils sont les suivants : force économique, recherche et développement, interaction culturelle, habitabilité, environnement et accessibilité, puis PIB par habitant.

Mais face à la pandémie mondiale, le magazine a ajouté cette année un paramètre nouveau, celui sur les décès liés au Covid-19, qui remporte même la priorité par rapport aux facteurs habituels. Ainsi, Tokyo remporte la première place car la ville a su cumuler de bons points sur les 6 facteurs cités.

Grâce à un système de transports avancé subventionné et une qualité de vie globalement élevée, Tokyo gagne un bon score global, mais la ville remporte la première place parce qu'elle a su faire face très rapidement à la pandémie (fermetures des frontières, report des Jeux Olympiques...) afin de contenir au mieux le virus. Dans ce classement, Paris arrive en 7 position, derrière Melbourne (Australie) et Francfort (Allemagne).