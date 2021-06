Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tokyo : +0,3%, plafonne encore sous 29.100 Cercle Finance • 07/06/2021 à 10:02









(CercleFinance.com) - La Bourse de Tokyo (+0,29% à 29.019) reste quasi stable depuis le 30 avril. La volatilité intraday a été faible, le Nikkei fluctuant entre 28.873 et 29.241 : il demeure ancré sous 29.100, c'est à dire sous l'oblique baissière moyen terme unissant les 3 sommets descendant (16/02 à 30.700, puis 18/03 et 06/04). L'indice se maintient au-dessus de la résistance des 28.800 du 15 au 25 janvier, il conserve la possibilité de remonter combler le 'gap' 29.346 du 10 mai

