Togo-Gnassingbe réélu à la présidence-résultats préliminaires

(Précisions) LOME, 24 février (Reuters) - Faure Gnassingbe a été réélu à la présidence du Togo avec 72% des voix, selon les résultats préliminaires communiqués lundi par la commission électorale, obtenant un quatrième mandat consécutif à la tête du petit pays d'Afrique de l'ouest. Malgré une popularité en déclin, le président sortant a notamment profité des difficultés d'une opposition morcelée pour prolonger le règne de la dynastie familiale débuté en 1967 lorsque son père a pris le pouvoir à la faveur d'un putsch. Son principal rival, l'ancien Premier ministre Gabriel Messan Agbeyome Kodjo, a obtenu 18% des suffrages, montrent les résultats préliminaires, et le chef de file de l'opposition Jean-Pierre Fabre est donné en troisième position avec 4% des voix. La Cour suprême doit communiquer les résultats définitifs dans les prochains jours. Si les résultats sont confirmés, Gnassingbe effectuera un nouveau mandat de cinq ans à la tête du pays de 8 millions d'habitants, un revers pour l'opposition qui manifestaient ces dernières années pour demander le départ du chef de l'Etat. Face à la pression politique, Gnassingbe a promulgué une loi limitant la fonction présidentielle à deux mandats de cinq ans. Cependant cette loi ne tient pas compte des trois mandats déjà effectués par Gnassingbe, qui pourrait ainsi rester au pouvoir jusqu'en 2030. (John Zodzi; version française Jean Terzian)

