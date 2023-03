Tod's: UBS confirme son conseil et l'objectif information fournie par Cercle Finance • 14/03/2023 à 10:37

(CercleFinance.com) - UBS confirme son conseil neutre sur la valeur et réitère son objectif de cours à 37 E après l'annonce des résultats. L'analyste estime que la hausse de l'EBIT et des investissements devrait se poursuivre.



' Suite à la publication du chiffre d'affaires préliminaire de l'exercice 22, la société a fourni des détails sur son compte de résultat. L'EBIT de 41 millions d'euros au second semestre a dépassé les 30 millions d'euros prévus (27 millions d'euros selon UBS), avec une marge d'EBIT de 7,5 % (5,7 % selon le consensus) ' souligne UBS.



Le groupe a enregistré un bénéfice net de 23 ME, loin de la perte de 5,9 ME enregistrée un an plus tôt.