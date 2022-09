Tod's: stable après le chiffre d'affaires du 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 08/09/2022 à 10:58

(CercleFinance.com) - Le titre est stable ce matin après l'annonce des résultats du 1er semestre. Le chiffre d'affaires est cependant supérieur aux prévisions des analystes.



La société italienne, holding du groupe de produits de luxe du même nom opérant dans le domaine des chaussures, accessoires et vêtements de luxe et de qualité avec les marques Tod's, Roger Vivier, Hogan et Fay, réalise un chiffre d'affaires de 467,5 millions d'euros au premier semestre 2022 (+17,4 % par rapport au premier semestre 2021).



L'EBITDA atteint 90,6ME avec une marge de 19,4% sur les ventes. L'EBIT est à 17,7ME et le résultat net du groupe atteint 0,8ME. L'endettement financier net est de 85ME.



' Nous accordons la plus grande attention à l'évolution des coûts liés à l'énergie, à la logistique et aux matières premières. Nous considérons également comme prioritaires la rationalisation et l'efficacité du réseau de distribution ainsi que le développement du canal omnicanal dans le but d'augmenter le chiffre d'affaires à périmètre constant et à plus forte marge ', commente Diego Della Valle, directeur général du Groupe.