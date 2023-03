Tod's: renoue avec les bénéfices en 2022 information fournie par Cercle Finance • 14/03/2023 à 09:59

(CercleFinance.com) - Le chausseur italien Tod's annonce que ses ventes ont atteint 1006 ME en 2022, soit une hausse de près de 14% par rapport à l'exercice précédent (ou +11,4% à changes constants).



Dans le même temps, l'EBIT a plus que doublé, passant de 24 à 58 ME.

Le groupe enregistre un bénéfice net de 23 ME, loin de la perte de 5,9 ME enregistrée un an plus tôt.



A changes constants, l'activité a progressé dans toutes les divisions aussi bien Shoes (+7,6%) que Leather Goods & accessories (+31,8%) et Apparel (+13,2%).



Au niveau géographique, et toujours à changes constants, l'activité progresse de +15,9% en Italie de +24,6% dans le reste de l'Europe, de +19,9% dans les Amériques. Elle recule en revanche de 14% en Chine mais progresse de +46,4% dans le reste du monde.