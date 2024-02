Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Tod's: entouré après l'annonce d'une OPA information fournie par Cercle Finance • 12/02/2024 à 10:47









(CercleFinance.com) - Tod's s'envole de plus de 17% à Milan, après l'annonce par la société d'investissement L Catterton, en accord avec Diego Della Valle (DDV), d'une offre publique d'achat sur les actions du fabricant de chaussures, vêtements et accessoires de luxe.



Cette offre, à un prix de 43 euros par action, porterait sur plus de 11,9 millions d'actions Tod's, représentant 36% du capital de la maison italienne, en vue d'obtenir un retrait du titre de la cote à la Bourse de Milan.



DDV a convenu d'apporter à l'OPA près de 3,46 millions d'actions, soit plus de 10,4% du capital de Tod's. Il en resterait toutefois l'actionnaire majoritaire avec 54% du capital, tandis que LVMH, via sa filiale Delfine, conserverait sa participation de 10%.





Valeurs associées TOD'S MIL +17.93%