Tocqueville Finance s'associe au Fonds de dotation du Louvre

(AOF) - Tocqueville Finance a noué un partenariat en faveur du Fonds de dotation du Louvre et créé une première part de partage « L » (pour « Louvre ») pour son fonds Tocqueville France ISR (ex-Tocqueville Odyssée ISR). A travers celle-ci, la société de gestion s'engage à reverser 0,10% des frais de gestion et une partie de sa commission de surperformance, le cas échéant, au Fonds de dotation du Louvre.

" L'ambition de Tocqueville Finance est aussi d'apporter les preuves de cet engagement en consacrant une partie des frais de gestion au financement de projets concrets pour favoriser une finance utile. La première pierre apportée à cet édifice : un partenariat noué en faveur du Fonds de dotation du Louvre ", explique le gestionnaire d'actifs.

Créé en 2009, le Fonds de dotation du musée du Louvre est un organisme à but non lucratif qui soutient, à travers ses versements, de nombreuses missions d'intérêt général telles que la valorisation du palais du Louvre et du jardin des Tuileries ou la préservation et l'étude des collections nationales dont le Louvre est dépositaire. Le Fonds de dotation du Louvre soutient aussi activement les projets permettant de rendre la culture accessible à tous, sans distinction d'origine et de milieu social, sur l'ensemble du territoire français.