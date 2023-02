TNT : le projet de chaîne généraliste lancé par Xavier Niel écarté par l'Arcom

(AOF) - Fin du suspens pour Xavier Niel. Le fondateur d'Iliad (Free), qui briguait le canal 6 de la TNT avec son projet de chaîne généraliste baptisée "SIX", a été écarté de la procédure d'attribution de cette fréquence, lancée le 7 décembre 2022, a fait savoir l'Arcom. De son côté, TF1 était la seule candidate à sa fréquence.

L'autorité de régulation des médias a donc sélectionné, à titre de mesure préparatoire, les projets TF1 et M6."Cette sélection intervient après un examen comparé des dossiers de candidature et l'audition publique, le 15 février 2023, des trois candidats ", a précisé l'Arcom.

"SIX" voulait miser sur moins de publicité, plus de programmes inédits, plus de création et des premières parties de soirée débutant avant 21 heures. " SIX offre une occasion unique d'insuffler une nouvelle dynamique à la TNT et de faire évoluer la télévision et son modèle économique. La télévision a un avenir, à condition d'investir et d'innover ", avait souligné Xavier Niel.

Une fois la décision de l'Arcom connue, l'homme d'affaires a réagi sur Twitter via ce message : "La fréquence de M6, comment te récupérer putain. JAMAIS je pourrai la récupérer ", au-dessus de la photo d'un adolescent en train de pleurer.