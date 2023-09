TME Pharma: résultats positifs pour son produit NOX-A12 contre le cancer du cerveau

(AOF) - TME Pharma annonce que la survie globale médiane (mOS) et le taux de réponse global (ORR) des patients recevant son produit NOX-A12 en combinaison avec l’inhibiteur de VEGF, bevacizumab, et la radiothérapie ont dépassé, selon ses estimations, tous les essais thérapeutiques concurrents pertinents chez les patients atteints de glioblastome nouvellement diagnostiqués et résistants à la chimiothérapie standard. Cette biotech est spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour le traitement du cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (TME).

" Cette mise à jour clinique positive marque une étape importante dans notre mission qui consiste à améliorer significativement les options thérapeutiques pour le traitement du cancer ", commente Aram Mangasarian, PDG de TME Pharma. " Ces données à 17 mois et les taux de survie exceptionnels de l'essai GLORIA soulignent le potentiel des traitements basés sur le NOX-A12 à s'instaurer comme le standard of care pour les patients atteints de glioblastome. Nous devrons confirmer ce potentiel dans un essai randomisé de plus grande envergure ".

