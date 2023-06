TME Pharma: résultats positifs dans les tumeurs cérébrales information fournie par Cercle Finance • 30/06/2023 à 18:02

(CercleFinance.com) - TME Pharma a fait savoir mercredi qu'une étude avait montré que 83% des patients atteints de glioblastome, un cancer cérébral, étaient toujours en vie après 15 mois de traitement, 'du jamais vu' selon la société de biotechnologie.



D'après l'entreprise, cinq patients sur six traités avec une combinaison thérapeutique associant son NOX-A12, une radiothérapie et l'Avastin de Roche, étaient vivants au bout de 15 mois d'essai.



A titre de référence, la survie médiane globale attendue pour les patients soumis aux normes de soins actuelles, présentant des tumeurs réfractaires à la chimiothérapie et dont la tumeur reste détectable après une intervention chirurgicale, est d'environ 10 mois.



'Tant que le traitement ou le suivi de ces patients est en cours, la survie médiane globale (mOS) continuera de s'améliorer', ajoute la biotech.



Le glioblastome, considéré comme le type de tumeur cérébrale le plus grave, est de plus en plus fréquent chez les personnes âgées au fur et à mesure que la population vieillit.



Du point de vue de TME, cette combinaison pourrait donc apporter par rapport aux standards actuels une amélioration 'cliniquement significative' dans cette indication difficile, au pronostic extrêmement critique.



La société estime être en train d'établir un profil clinique 'attractif' autour de son actif phare, en vue de la mise en place d'un éventuel partenariat et des discussions à venir avec les autorités règlementaires concernant un futur accès au marché.