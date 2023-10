Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TME Pharma: perte réduite, visibilité jusqu'en février 2024 information fournie par Cercle Finance • 30/10/2023 à 11:30









(CercleFinance.com) - TME Pharma a annoncé vendredi soir une réduction de sa perte nette sur le premier semestre, tout en déclarant disposer d'une visibilité financière jusqu'en février 2024.



La société de biotechnologie indique que sa perte nette d'exploitation sur les six premiers mois de l'année a atteint 2,8 millions d'euros, soit une baisse de 64% par rapport à la même période de l'année précédente.



Ses dépenses de recherche et développement (R&D) ont diminué de 77% au premier semestre, une réduction significative due principalement au quasi-achèvement de son essai dans le cancer du cerveau.



Les frais généraux et administratifs ont quant à eux diminué de 27% sur le semestre, essentiellement du fait de la baisse des frais de personnel et des frais juridiques, de conseil et d'audit.



TME Pharma, qui dit actuellement concentrer ses ressources financières sur la réalisation de son principal objectif à court terme, à savoir la production de données sur la survie globale dans le cancer du cerveau, indique disposer d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de trois millions d'euros lui assurant une visibilité financière jusqu'en février 2024.



La société précise avoir engagé des discussions en vue d'étendre sa visibilité financière au-delà des points d'inflexion de valeur liés aux discussions avec les autorités règlementaires prévus en 2024.



Suite à toutes ces annonces, l'action TME Pharma grimpait de 27% lundi matin, ce qui ne l'empêchait pas d'accuser encore un repli de 63% depuis le début de l'année.





