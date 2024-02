TME Pharma lève 1,48 million d'euros pour racheter ses obligations convertibles

(AOF) - TME Pharma annonce la clôture réussie d'un financement par placement privé d'un montant brut de 1,48 million d'euros auprès d'un groupe de nouveaux investisseurs. La biotech spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour le traitement du cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (TME) précise que le produit de ce placement sera utilisé pour racheter toutes les obligations convertibles encore en circulation détenues par Atlas Special Opportunities (ASO), mettant ainsi fin au programme de financement par obligations convertibles de TME Pharma.

"Cette transaction marque une étape financière importante pour TME Pharma, qui remplit notre engagement envers nos actionnaires de mettre fin à la dépendance de la société à l'égard du financement par obligations convertibles", commente Aram Mangasarian, PDG de TME Pharma.

"Le rachat de toute la dette convertible restante éliminera la possibilité d'une dilution supplémentaire liée à ces instruments ainsi que la pression associée sur le prix de l'action. Nous nous attendons à ce qu'il ait un impact bénéfique sur l'évaluation de TME Pharma par le marché en nous permettant de recourir à des solutions de financement dotées de conditions plus favorables et adaptées à nos objectifs stratégiques à long terme".

L'oncologie, priorité des géants pharmaceutiques

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.