TME Pharma: le titre monte après des données positives information fournie par Cercle Finance • 13/09/2023 à 12:32

(CercleFinance.com) - Le titre TME Pharma figure dans le haut du classement des plus fortes hausses du marché parisien mercredi suite à la publication par la société de biotechnologies de résultats positifs dans le cancer du cerveau.



Peu avant 12h30, l'action s'adjuge plus de 7%, alors que l'indice CAC Mid & Small recule de 0,6%.



L'entreprise a annoncé ce matin que la survie globale médiane (mOS) et le taux de réponse global (ORR) des patients recevant NOX-A12 en combinaison avec l'inhibiteur de VEGF, bevacizumab, et la radiothérapie avaient dépassé, selon ses estimations de TME Pharma, tous les essais thérapeutiques concurrents.



Après 17 mois d'étude, 67% des patients du bras d'expansion de cet essai de phase 1 (soit quatre sur six) étaient toujours en vie, indique TME, qui souligne que la survie globale médiane devrait encore s'améliorer au fur et à mesure que les autres patients continueront à recevoir un traitement ou des soins de suivi.



Pour les analystes d'Invest Securities, ces conclusions témoignent d'une efficacité 'extrêmement prometteuse' en comparaison des autres traitements en cours d'évaluation ou approuvés dans cette même indication.



Le bureau d'études parisien - qui estime que la société 'accumule les preuves et les très bonnes données' - réitère ainsi son opinion d'achat et son objectif de cours de 4,2 euros.