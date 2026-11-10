TME Pharma fournit davantage de détails sur l'accord de négociation exclusif conclu avec TMS Co., Ltd. concernant le NOX-A12

Berlin, Allemagne, le 10 novembre 2026, 8h30 CET – TME Pharma N.V. (Euronext Growth Paris: ALTME), Une société de biotechnologie disposant d'actifs cliniques dans le domaine du cancer du cerveau et des maladies oculaires publie de plus amples informations concernant l'accord de négociation exclusif et la lettre d'intention non contraignante signés avec TMS Co., Ltd. le 29 octobre 2026.



« Nous sommes ravis de collaborer avec M. Wakabayashi et la société TMS Co., Ltd. Nous avons été impressionnés par leur professionnalisme, leur enthousiasme et leur dévouement. Nous sommes satisfaits d’avoir choisi TMS comme partenaire, compte tenu de son expérience et de ses antécédents. TME Pharma s’impliquera activement pour accompagner la filiale dans ses discussions avec les investisseurs, notamment les sociétés de capital-risque, tant au Japon qu’à l’étranger», a déclaré Diede van den Ouden, PDG TME Pharma.



« À l’issue de notre audit préalable et de nos discussions avec la direction de TME Pharma, nous sommes convaincus du potentiel du NOX-A12. De plus, les articles publiés dans *Nature Communications* et la récente distinction (le Prix allemand de la médecine universitaire) témoignent de la qualité de la recherche. Je suis très heureux de collaborer avec TME Pharma ; nous avons conclu cet accord dans le but d’obtenir le financement nécessaire à la reprise de l’étude GLORIA, et nous travaillons à la réalisation de cet objectif », a déclaré Takuro Wakabayashi, PDG TMS Co., ltd.