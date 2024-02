Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TME Pharma: fin du programme d'obligations convertibles information fournie par Cercle Finance • 09/02/2024 à 12:28









(CercleFinance.com) - Avec un gain de 13%, TME Pharma signe vendredi l'une des plus fortes hausses du marché parisien après avoir mis fin à son programme d'obligations convertibles suite au succès d'un financement de 1,48 million d'euros.



La société de biotechnologie, spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour le traitement du cancer, précise que ce placement privé, réalisé auprès d'un groupe de nouveaux investisseurs, va lui permettre de racheter l'ensemble de la dette convertible encore en circulation.



A un prix de 0,22 euro par action, la levée de fonds fait par ailleurs apparaître une décote de seulement 0,5% par rapport au cours de clôture de la veille.



Dans son communiqué, l'entreprise souligne que cette décision va avoir pour effet d'améliorer son profil boursier en perspective des étapes réglementaires imminentes auprès de la FDA.



TME rappelle avoir l'intention de faire progresser ses discussions avec l'autorité sanitaire américaine concernant l'approbation d'une demande d'essais cliniques (IND) et une décision sur la désignation 'fast track' (procédure accélérée) d'ici la fin de ce trimestre.



La biotech a récemment fait état de données de survie 'sans précédent' pour son principal candidat médicament, le NOX-A12, qui fait l'objet d'un essai clinique chez des patients atteints d'un cancer du cerveau récemment diagnostiqué et ne pouvant pas bénéficier cliniquement d'une chimiothérapie standard.





