TME Pharma: feu vert de la FDA pour lancer un essai de ph.II

(CercleFinance.com) - TME Pharma fait savoir que laFood and Drug Administration(FDA) américaine a approuvé sa demande d'IND(soit l'autorisation de la FDA d'administrer un médicament ou un produit biologique expérimental à des patients aux États-Unis dans le cadre d'un essai clinique) relative à NOX-A12 pour son évaluation dans le traitement du glioblastome, un cancer du cerveau agressif de l'adulte.



L'IND étant désormais approuvée auprès de la FDA,TME Pharmaprévoit de poursuivre le développement clinique de NOX-A12 dans le cadre d'une étude de phase 2 randomisée et contrôlée, chez environ 100 patients atteints de glioblastome résistant à la chimiothérapie.



L'étude devrait être lancée dans le courant de l'année, à commencer par l'Europe, une fois que les ressources et les préparatifs nécessaires auront été mis en place.



' L'approbation de l'IND nous permettra également d'étendre notre développement clinique aux États-Unis, où nous nous attendons à susciter un intérêt significatif de la part de la communauté médicale ',a commentéAram Mangasarian, PDG de TME Pharma.





