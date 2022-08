Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TME Pharma: feu vert à la poursuite de l'étude GLORIA information fournie par Cercle Finance • 26/08/2022 à 10:30









(CercleFinance.com) - TME Pharma annonce que le comité de surveillance des données de sécurité (DSMB) a recommandé la poursuite du recrutement des cinq patients restants conformément au protocole de son étude clinique de phase 1/2 GLORIA dans le glioblastome.



LE DSMB a validé les données de sécurité des quatre premières semaines de traitement du premier patient recruté dans le bras d'expansion de cet essai avec NOX A12 associé à la radiothérapie et à l'inhibiteur de point de contrôle immunitaire PD-1, le pembrolizumab.



La société de biotechnologie rappelle avoir rapporté des données initiales prometteuses du bras d'expansion bevacizumab le 23 juin, et prévoir de divulguer des données plus détaillées de l'étude lors d'une conférence scientifique plus tard cette année.





Valeurs associées TME PHARMA Euronext Paris +4.45%