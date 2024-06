Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TME Pharma: en rouge, un broker réduit sa cible information fournie par Cercle Finance • 19/06/2024 à 17:25









(CercleFinance.com) - TME Pharma cède près de 4% à Paris, après que Invest Securities a confirmé sa note d'achat sur le titre, avec un objectif de cours réduit de 0.61 à 0.49 euro.



Lundi après Bourse, la société a annoncé le lancement d'une augmentation de capital sécurisée via un accord de garantie souscrit par des investisseurs professionnels ayant apporté 2,2ME. Au total, ce sont 2,35ME qui ont été levés, ce qui permet d'étendre la visibilité financière à fin 2024, voire début 2025.



La société entend prioriser (i) le développement de son programme dans le GBM et (ii) le plan d'identification de partenaires industriels et/ou financiers pour supporter l'essai de Ph II à venir dans le GBM.



Enfin, TME Pharma envisage de céder les droits de son produit NOX-E36 pour générer des revenus, rapporte l'analyste.







Valeurs associées TME PHARMA 0,17 EUR Euronext Paris -5,23%