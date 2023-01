TME Pharma: données mises à jour dans le cancer cérébral information fournie par Cercle Finance • 23/01/2023 à 10:22

(CercleFinance.com) - TME Pharma a publié lundi une mise à jour du bras évaluant son principal candidat médicament, le NOX-A12, en association avec une radiothérapie et l'Avastin de Roche dans la survie des patients atteints de glioblastome, un cancer du cerveau.



Avec un suivi médian à ce jour de 10 mois dans ce bras de l'essai, la survie médiane globale (mOS) n'a pas encore été atteinte, et cinq des six patients (83%) demeurent en vie.



D'après TME, le délai de 10 mois est un repère important pour l'évaluation car il s'agit de la survie attendue pour les patients présentant des tumeurs non méthylées par la MGMT et une résection incomplète.



Des données présentées en novembre 2022 avaient démontré une réponse radiographique de 100% et un taux de réponse mRANO de 83%, ce qui est deux fois plus élevé que le taux de réponse mRANO rapporté dans des études comparables avec le bevacizumab et les soins standard.



L'action TME Pharma était en hausse de 2,4% lundi matin à la Bourse de Paris après ces annonces après avoir grimpé de plus de 4% dans les premiers échanges.