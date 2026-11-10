TME Pharma dévoile les détails de son accord d'exclusivité

La biotech spécialisée dans le cancer du cerveau et les pathologies oculaires, a précisé les contours de l'accord de négociation exclusif et de la lettre d'intention non contraignante signés le 29 octobre 2026 avec le groupe japonais TMS Co., Ltd. concernant son actif clinique phare, le NOX-A12.

L'accord prévoit une période d'exclusivité ferme de six mois, assortie du versement à TME Pharma de frais non remboursables de 150 000 euros, prolongeable jusqu'à trois mois moyennant 50 000 euros par mois additionnel.

L'entrée en vigueur d'un accord de licence définitif reste conditionnée à la levée de fonds par la filiale japonaise de TMS pour financer la reprise de l'essai clinique GLORIA. Les termes économiques envisagés prévoient : un versement initial à court terme d'environ 10 millions d'euros, composé pour moitié de liquidités et pour moitié d'une prise de participation pouvant atteindre 20% dans la filiale de TMS, plus de 100 millions d'euros de paiements d'étapes potentiels, dont environ 37 millions d'euros liés aux jalons réglementaires (le premier étant payable au plus tôt après deux ans), le solde étant indexé sur les performances commerciales. Enfin, l'accord prévoit également des redevances échelonnées de 8 à 10% sur les ventes nettes futures, complétées par une quote-part sur d'éventuelles sous-licences.

TME Pharma rappelle que l'ensemble de ces paiements d'étapes et redevances demeure tributaire du succès clinique, réglementaire et commercial, et qu'aucun accord définitif n'est garanti à ce stade.