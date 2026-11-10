 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TME Pharma dévoile les détails de son accord d'exclusivité
information fournie par Zonebourse 10/11/2026 à 08:42

Ajouter Boursorama à vos sources

La biotech spécialisée dans le cancer du cerveau et les pathologies oculaires, a précisé les contours de l'accord de négociation exclusif et de la lettre d'intention non contraignante signés le 29 octobre 2026 avec le groupe japonais TMS Co., Ltd. concernant son actif clinique phare, le NOX-A12.

L'accord prévoit une période d'exclusivité ferme de six mois, assortie du versement à TME Pharma de frais non remboursables de 150 000 euros, prolongeable jusqu'à trois mois moyennant 50 000 euros par mois additionnel.

L'entrée en vigueur d'un accord de licence définitif reste conditionnée à la levée de fonds par la filiale japonaise de TMS pour financer la reprise de l'essai clinique GLORIA. Les termes économiques envisagés prévoient : un versement initial à court terme d'environ 10 millions d'euros, composé pour moitié de liquidités et pour moitié d'une prise de participation pouvant atteindre 20% dans la filiale de TMS, plus de 100 millions d'euros de paiements d'étapes potentiels, dont environ 37 millions d'euros liés aux jalons réglementaires (le premier étant payable au plus tôt après deux ans), le solde étant indexé sur les performances commerciales. Enfin, l'accord prévoit également des redevances échelonnées de 8 à 10% sur les ventes nettes futures, complétées par une quote-part sur d'éventuelles sous-licences.

TME Pharma rappelle que l'ensemble de ces paiements d'étapes et redevances demeure tributaire du succès clinique, réglementaire et commercial, et qu'aucun accord définitif n'est garanti à ce stade.

Valeurs associées

TME PHARMA
0,1158 EUR Euronext Paris +5,66%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Salon international de l'automobile de Bangkok
    Honda relève ses prévisions malgré $3 mds de coûts liés à l’électrique au T2
    information fournie par Reuters 10.11.2026 08:58 

    Honda a relevé ‌mardi ses prévisions de bénéfice annuel de 20%, anticipant une forte ​demande de véhicules hybrides et un effet positif de la faiblesse du yen pour compenser la chute des ventes en Chine. Le deuxième constructeur ​automobile japonais a relevé ses ... Lire la suite

  • SPIE SA : Le mouvement reste haussier
    SPIE SA : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 10.11.2026 08:58 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • Logo du groupe Softbank à son siège social à Tokyo
    SoftBank: Perte nette de $7 mds au T2 avec les "data centers" aux USA
    information fournie par Reuters 10.11.2026 08:55 

    par Anton Bridge SoftBank a enregistré ‌une perte nette de 1.100 milliards de yens (6,20 milliards d'euros) au cours du trimestre allant ​de juillet à septembre, a annoncé mardi le conglomérat d'investissement japonais, dont les résultats sont affectés par les ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 10.11.2026 08:54 

    * VALNEVA VLS.PA a déclaré mardi avoir constaté une persistance des anticorps chez 94% des participants à une étude sur son vaccin contre le chikungunya d'IXCHIQ®, cinq ans après l'injection d'une dose unique. * PLESIO (ex-Casino) CASP.PA a annoncé mardi avoir ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
91 -1,30%
2CRSI
17,63 +2,56%
CAC 40
8 333,88 +1,22%
BIOPHYTIS
0,0423 -5,79%
SOITEC
104,6 +4,73%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank