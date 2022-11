Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TME Pharma: départ du directeur financier information fournie par Cercle Finance • 28/11/2022 à 18:15









(CercleFinance.com) - TME Pharma N.V. a annoncé aujourd'hui que la démission pour raisons personnelles de son directeur financier (CFO), Bryan Jennings. Celui-ci restera néanmoins en poste jusqu'au 31 décembre 2022 afin d'assurer une période de transition bien coordonnée.



La société indique que par conséquent, les activités liées aux investisseurs et aux partenariats seront menées par le PDG Aram Mangasarian, la vice-présidente senior chargée des finances Heike Balzer, la vice‑présidente chargée des affaires juridiques Karen Ophoff et la directrice senior chargée des relations avec les investisseurs et du développement commercial Ewelina Staniuk









Valeurs associées TME PHARMA Euronext Paris -9.85%