TME Pharma bondit après des avancées contre le cancer du cerveau

(AOF) - TME Pharma (+18,97% à 1,24 euro) affiche une forte hausse après l’annonce d’une mise à jour positive des données de survie à 18 mois des patients atteints de cancer du cerveau recevant une combinaison comprenant son produit NOX-A12. La société précise que « 50% des patients sont encore en vie 18 mois après le début du traitement, soit un niveau 10 fois plus élevé que celui de la cohorte de référence utilisant les traitements standards » et annonce sa décision de demander l'avis formel de la Food and Drug Administration américaine (FDA) en octobre 2023.

L'objectif de TME Pharma est de disposer d'un protocole d'essai clinique approuvé par la FDA dans le glioblastome, la tumeur du cerveau la plus fréquente, et d'accéder à une voie réglementaire accélérée d'ici la fin du premier trimestre 2024.

" Nous pensons disposer aujourd'hui d'un historique de données de survie du bras d'expansion NOX-A12 + bevacizumab suffisamment avancé ", déclare Aram Mangasarian, PDG de TME Pharma. " C'est pourquoi nous avons pris la décision de déposer notre demande d'avis auprès des autorités réglementaires américaines dans les semaines à venir ". " Nous pensons que le fait de disposer d'une voie claire vers l'autorisation de mise sur le marché dans le cancer du cerveau, validée par la FDA, augmentera considérablement notre capacité à amener le traitement aux patients et l'attrait de NOX-A12 pour les investisseurs et de potentiels partenaires ".

Les biotechs mises à rude épreuve

Ces sociétés pâtissent d'un cycle économique beaucoup moins favorable, qui se traduit notamment par une baisse du financement par le capital-risque des start-up. Ces entreprises sont donc obligées de mener des plans de licenciement. A cela s'ajoute un cadre réglementaire bien plus contraint. D'abord, aux Etats-Unis, les mesures liées à l'Inflation Reduction Act (IRA) pourraient avoir un fort impact sur les marges des intervenants. En effet, à partir de 2026, le programme fédéral Medicare va pouvoir renégocier le prix des médicaments commercialisés depuis neuf ans (chimiques) ou 13 ans (biologiques), avec des rabais qui pourraient aller de 35 à 60 % pour les biotechs. De même, en Europe, avec la nouvelle réglementation du médicament présentée à Bruxelles en avril, la durée de protection d'un brevet va être réduite si le traitement innovant n'est pas commercialisé dans tous les pays-membres sous deux ans.