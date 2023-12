TME lève 2,7 millions d'euros, visibilité jusqu'à mai 2024

(AOF) - TME Pharma (+2,40% à 0,25 euro) annonce aujourd'hui avoir réalisé avec succès son augmentation de capital avec droits préférentiels de souscription par l'émission de 10,8 millions d'actions nouvelles assorties de bons de souscription d'actions pour un montant de 2,7 millions d'euros. La société de biotechnologie spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour le traitement du cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (TME) précise que la demande importante, émanant principalement des actionnaires existants, s'est élevée à 5 millions d'actions.

Cela représente un taux de souscription d'environ 47 %, le solde étant couvert par le groupe d'investisseurs garants.

La biotech ajoute que ce financement prolonge sa visibilité financière "de février 2024 à mai 2024, au-delà du franchissement des étapes réglementaires clés", et qu'une partie des fonds sera utilisée pour "le rachat de près de la moitié de la dette convertible en circulation" avec lock-up du solde jusqu'au 1er avril 2024.

L'oncologie, priorité des géants pharmaceutiques

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.