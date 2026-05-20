TJX revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur les actions au paragraphe 2, détails aux paragraphes 3 et 4)

TJX TJX.N a relevé mercredi ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de bénéfices comparables, misant sur la résilience de la demande dans ses magasins de vente au détail à prix réduits, alors que les consommateurs soucieux de leur budget recherchent de plus en plus les bonnes affaires dans un contexte d'incertitudes économiques. Les actions de la société basée à Framingham, dans le Massachusetts, ont progressé de 3,6 % en pré-ouverture après qu'elle eut également relevé son objectif de rachat d'actions à une fourchette comprise entre 2,75 et 3,0 milliards de dollars, contre 2,50 à 2,75 milliards de dollars auparavant. Toutefois, le distributeur à prix réduits a rejoint d'autres entreprises en signalant un impact sur ses bénéfices lié à la hausse des coûts du carburant au cours des derniers mois, en raison de la guerre en Iran.

La société mère de TJ Maxx prévoit une croissance des ventes à magasins comparables comprise entre 3 % et 4 %

pour

l'exercice 2027, contre une prévision antérieure

de 2 % à 3 % de croissance.

Elle prévoit également un bénéfice annuel par action compris entre 5,08 et 5,15 dollars, contre une prévision précédente de 4,93 à 5,02 dollars.