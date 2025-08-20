TJX revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels en raison de la forte demande pour des produits à prix réduit

TJX Cos TJX.N a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels mercredi, misant sur la résistance de la demande dans ses magasins de détail à prix cassés malgré les inquiétudes persistantes concernant l'impact des tarifs douaniers sur les dépenses de consommation.

Les actions de la société ont augmenté de près de 4 % avant la mise sur le marché après avoir battu les estimations des ventes et des bénéfices du deuxième trimestre.

L'entreprise bénéficie du fait qu'elle sert les consommateurs soucieux de leur prix, qui préfèrent la valeur au milieu des incertitudes économiques causées par les fluctuations de la politique commerciale des États-Unis, ce qui a stimulé la demande de produits à prix cassés et de produits à prix réduits.

TJX a déclaré pouvoir compenser les pressions sur les coûts même si les droits d'importation américains actuels sont maintenus pour le reste de l'année, grâce à sa vaste stratégie d'approvisionnement qui lui permet de reconstituer ses stocks de manière dynamique.

"Les consommateurs se replient, mais le modèle d'achat de TJX lui permet de s'approvisionner rapidement en produits pertinents", a déclaré Matt Stucky, gestionnaire en chef du portefeuille d'actions chez Northwestern Mutual Wealth Management, qui investit dans les actions de la société.

La société mère TJ Maxx prévoit un bénéfice par action pour l'exercice 2026 compris entre 4,52 et 4,57 dollars, contre une prévision précédente de 4,34 à 4,43 dollars.

La société s'attend maintenant à ce que les ventes de magasins comparables augmentent de 3% au cours de l'exercice 2026, ce qui correspond à l'extrémité supérieure de sa prévision antérieure d'une croissance comprise entre 2% et 3%.

Le chiffre d'affaires net de 14,4 milliards de dollars pour le trimestre clos le 2 août a dépassé les attentes de 14,13 milliards de dollars, tandis que le bénéfice par action de 1,10 $ a battu les estimations de 1,01 $, selon les données compilées par LSEG.