TJX devrait annoncer une hausse en glissement annuel de son BPA et de son chiffre d'affaires au troisième trimestre
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 21:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 novembre - ** Les actions de TJX Companies TJX.N ont augmenté de 0,9% avant la publication du rapport trimestriel du distributeur, prévue avant l'ouverture du marché mercredi

** Wall Street prévoit que le distributeur de vêtements et d'articles de maison hors prix publiera un bénéfice par action ajusté de 1,22 $ au troisième trimestre, contre 1,14 $ au trimestre de l'année précédente, pour un chiffre d'affaires de 14,85 milliards de dollars, contre 14,06 milliards de dollars il y a un an, selon LSEG

** Au cours des 8 derniers trimestres, le BPA et le chiffre d'affaires de TJX ont toujours battu ceux de la Bourse

** Wall Street prévoit que les ventes à magasins comparables de TJX augmenteront de 3,29% contre 4% au T2 et 3% au T3 il y a un an ** En août, l'exploitant des chaînes de magasins TJ Maxx et Marshalls a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels , misant sur la résistance de la demande de vêtements et d'articles d'ameublement hors prix

** TJX s'est échangé pour la dernière fois à 146,45 $ contre une prévision médiane de 155 $, selon LSEG, qui indique 21 notations d'analystes: 9 "strong buy", 9 "buy", 2 "hold" et 1 "sell"

** Depuis le début de l'année, les actions ont augmenté d'environ 21 % alors que l'indice S&P 500 des produits de consommation discrétionnaire .SPLRCD est pratiquement inchangé

Valeurs associées

TJX COMPANIES
145,945 USD NYSE +0,52%
