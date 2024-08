Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TJX Cos: rehaussement des perspectives annuelles information fournie par Cercle Finance • 21/08/2024 à 14:35









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, TJX Companies annonce rehausser ses perspectives annuelles de marge de profit avant impôts et de BPA, les anticipant désormais aux environs de 11,2% et entre 4,09 et 4,13 dollars, respectivement.



Pour son deuxième trimestre, le distributeur de vêtements et de mode pour la maison à bas prix a réalisé un BPA en hausse de 13% à 0,96 dollar et une marge bénéficiaire avant impôts en amélioration de 0,5 point à 10,9%, bien supérieurs à ses objectifs.



Ses ventes se sont accrues de 6% à 13,5 milliards de dollars avec une progression de 4% à magasins comparables, progression 'au-dessus du plan de la société, et entièrement stimulée par une augmentation des transactions avec les clients'.





