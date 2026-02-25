TJX Cos prévoit des ventes et des bénéfices annuels inférieurs aux prévisions, les consommateurs réduisant leurs dépenses

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte du premier paragraphe, ajout du contexte au paragraphe 2, détails aux paragraphes 3 et 4)

TJX Cos TJX.N a annoncé mercredi des ventes et des bénéfices annuels inférieurs aux estimations de Wall Street, les consommateurs soucieux de leur budget ayant réduit leurs dépenses discrétionnaires dans un contexte d'incertitude macroéconomique.

La société mère de TJ Maxx et Marshalls est confrontée à des préoccupations croissantes concernant la baisse des achats non essentiels, alors que le coût de la vie continue d'augmenter. Les pressions sur les marges s'intensifient également, les défis économiques pesant sur sa clientèle de base, principalement les acheteurs à faible revenu, ce qui se traduit par des paniers plus petits et une demande plus faible.

Selon les données compilées par LSEG, TJX s'attend à ce que ses ventes annuelles comparables augmentent de 2 à 3 %, alors que les analystes tablent en moyenne sur une croissance de 3,5 %.

Le bénéfice par action pour l'exercice 2027 devrait se situer entre 4,93 et 5,02 dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 5,18 dollars par action.

Cependant, le distributeur de produits hors prix a déclaré des revenus trimestriels de 17,74 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 17,36 milliards de dollars.