TJX Cos : perte plus forte que prévu au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - TJX Companies dévoile au titre de son deuxième trimestre comptable une perte nette de 214 millions de dollars, soit 18 cents par action, là où les analystes craignaient en moyenne une perte plus proche de 10 cents par action. La chaine de distribution a réalisé un chiffre d'affaires de près de 6,7 milliards de dollars sur ce trimestre clos le 1er août, avec une baisse de 3% en comparable sur les seuls magasins ouverts durant cette période. Concernant son troisième trimestre, TJX Cos anticipe une baisse de ses ventes en comparable sur les seuls magasins ouverts en baisse de 10 à 20%, en ligne avec la tendance observée depuis la mi-juillet.

