TJX Cos: Jefferies reste à achat après une visite information fournie par Cercle Finance • 07/12/2023 à 14:58









(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 110 dollars sur TJX Cos, à la suite d'une rencontre avec des responsables du groupe de distribution et une visite de magasins à proximité de son siège social.



Le broker a senti un ton de la direction positif et enthousiaste à l'approche des fêtes. 'TJX continue d'enregistrer de fortes hausses de trafic, un environnement d'achat attrayant et une proposition de valeur qui trouve un écho favorable auprès de ses clients', poursuit-il.





Valeurs associées TJX COMPANIES NYSE +0.12%