** Les actions de TJX Companies TJX.N progressent d'environ 6 % à 139,50 dollars en pré-ouverture
** L'enseigne de vente à prix réduits prévoit un chiffre d'affaires annuel dans la fourchette haute de son objectif de 3 % à 4 %
** Il affiche un chiffre d'affaires net de 15,95 milliards de dollars au troisième trimestre, dépassant les estimations qui s'élevaient à 15,84 milliards de dollars
** La société table sur une croissance des ventes à périmètre constant de 2 % à 3 % au quatrième trimestre; les analystes tablaient en moyenne sur 3,16 % – données compilées par LSEG
** "Même si nous pensons que les températures inhabituellement douces aux États-Unis et au Canada ont freiné la demande des consommateurs dans certaines catégories, nous nous attendons à ce que la dynamique des ventes s'accélère tout au long de la période des fêtes" - Ernie Herrman, directeur général
** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse de 15 % depuis le début de l’année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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