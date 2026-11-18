TJX Cos bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel, qui se situent désormais dans la fourchette haute de ses prévisions

** Les actions de TJX Companies TJX.N progressent d'environ 6 % à 139,50 dollars en pré-ouverture

** L'enseigne de vente à prix réduits prévoit un chiffre d'affaires annuel dans la fourchette haute de son objectif de 3 % à 4 %

** Il affiche un chiffre d'affaires net de 15,95 milliards de dollars au troisième trimestre, dépassant les estimations qui s'élevaient à 15,84 milliards de dollars

** La société table sur une croissance des ventes à périmètre constant de 2 % à 3 % au quatrième trimestre; les analystes tablaient en moyenne sur 3,16 % – données compilées par LSEG

** "Même si nous pensons que les températures inhabituellement douces aux États-Unis et au Canada ont freiné la demande des consommateurs dans certaines catégories, nous nous attendons à ce que la dynamique des ventes s'accélère tout au long de la période des fêtes" - Ernie Herrman, directeur général

** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse de 15 % depuis le début de l’année