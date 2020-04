Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TJX Companies : soutenu par un relèvement de broker Cercle Finance • 17/04/2020 à 15:45









(CercleFinance.com) - TJX Companies prend près de 5% à Wall Street, soutenu par Jefferies qui relève son conseil de 'conserver' à 'achat' et son objectif de cours de 46 à 60 dollars, estimant que les gains de parts de marché de ce distributeur devraient s'accélérer dans un monde post-Covid-19'. 'Nous voyons les noms défensifs avec une expérience éprouvée durant les crises économiques, comme susceptibles d'avoir une prime face à leurs pairs et leurs historiques sur le moyen terme, la visibilité restant limitée', ajoute le broker.

Valeurs associées TJX COMPANIES NYSE +5.40%