À l'occasion d'une publication trimestrielle supérieure à ses prévisions, tant en termes de bénéfices que de chiffre d'affaires, le groupe de distribution TJX Companies indique resserrer à la hausse ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice en cours.

TJX table désormais sur un BPA ajusté compris entre 5,33 et 5,36 USD en intégrant un gain lié aux remboursements de droits de douane, et entre 5,17 et 5,20 USD en l'excluant, resserrant ainsi à la hausse ses fourchettes cibles, qui étaient respectivement de 5,31 à 5,36 USD et de 5,15 à 5,20 USD il y a trois mois.

Toujours pour l'exercice en cours, le distributeur à prix réduits de vêtements et d'articles pour la maison anticipe une marge bénéficiaire avant impôt de 12,4% (contre une fourchette de 12,3 à 12,4% précédemment) et une croissance de ses ventes à périmètre comparable de 4% (contre 3 à 4% auparavant).

Dépassant ses propres objectifs pour son 3e trimestre comptable, TJX a vu son BPA ajusté augmenter de 5%, à 1,34 USD, et sa marge bénéficiaire avant impôt se tasser de 0,2 point, à 12,5%, pour un chiffre d'affaires de 16 MdsUSD, avec une croissance de 4% des ventes à périmètre comparable.

"Les ventes ont été portées par la vigueur persistante des activités de HomeGoods, TJX Canada et TJX International, tandis que nous avons constaté une amélioration des ventes chez Marmaxx", explique le CEO, Ernie Herrman, qui anticipe une nouvelle amélioration chez Marmaxx au 4e trimestre.

"Même si nous pensons que les températures inhabituellement élevées aux États-Unis et au Canada ont freiné la demande des consommateurs dans certaines catégories, nous anticipons une accélération de la dynamique commerciale tout au long de la période des fêtes de fin d'année", poursuit-il.