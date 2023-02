Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TJX Companies: dividende relevé avec les résultats information fournie par Cercle Finance • 22/02/2023 à 14:15









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats annuels, TJX Companies annonce son intention d'augmenter son dividende trimestriel de 13% à 0,3325 dollar par action, et de racheter pour environ deux à 2,5 milliards de dollars d'actions au cours de l'exercice qui commence.



Sur son quatrième trimestre comptable, le distributeur de vêtements et de décoration a vu son BPA augmenter de 14% à 0,89 dollar, pour des revenus en croissance de 5% à 14,5 milliards de dollars (+4% pour les ventes comparables aux Etats-Unis).



Cumulant ainsi sur l'exercice écoulé (clos fin janvier) un BPA ajusté de 3,11 dollars, soit la borne haute de ses objectifs, TJX Companies l'anticipe entre 3,29 et 3,41 dollars pour l'exercice qui s'achèvera début février 2024.





Valeurs associées TJX COMPANIES NYSE 0.00%