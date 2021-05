Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tivoly : le PDG confirmé pour trois années supplémentaires Cercle Finance • 24/05/2021 à 18:18









(CercleFinance.com) - La société Tivoly annonce aujourd'hui que son conseil d'administration, organisé vendredi 21 mai à l'issue de l'assemblée générale annuelle, a procédé au renouvellement du mandat de Jean-François Tivoly au titre de président-directeur général pour une durée de trois ans. Par ailleurs, les renouvellements de mandats d'un co-commissaire aux comptes titulaire en la société Kpmg, et d'un co-commissaire aux comptes suppléant, en la société SALUSTRO REYDEL, pour une période de six années, ont été approuvés. L'Assemblée Générale a aussi validé la proposition de distribution d'un dividende de 0,55 E par action au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2020. La mise en paiement du dividende est prévue le 28 mai 2021.

Valeurs associées TIVOLY Euronext Paris 0.00%