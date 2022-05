Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tivoly: l'OPAS démarre le 12 mai information fournie par Cercle Finance • 11/05/2022 à 15:30









(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions du fabricant d'outils coupants Tivoly, déposée par Société Générale pour le compte de la SAS Holding Tivoly, sera ouverte du 12 mai au 3 juin inclus.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, au prix unitaire de 42,05 euros la totalité des actions non détenues par lui, à l'exclusion des 5.269 actions autodétenues, soit 292.608 actions, représentant 26,41% du capital et 19,25% des droits de vote.



Société Générale se portera acquéreur sur le marché, pour le compte de l'initiateur, des actions apportées à l'offre. Holding Tivoly a l'intention de demander la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire à l'issue de l'offre si les conditions sont remplies.





Valeurs associées TIVOLY Euronext Paris 0.00%