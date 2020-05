TIVOLY : l'assemblée générale annuelle a approuvé les comptes 2019

(AOF) - Tivoly a annoncé que l'Assemblée Générale Annuelle qui s'est tenue le vendredi 15 mai 2020 à 10h30 à huis clos, au siège social du groupe, 266 route Portes de Tarentaise à Tours-en-Savoie, a notamment approuvé les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et affectation du résultat de l'exercice. Il a également été approuvé le versement mis en paiement le 27 mai 2020 d'un dividende de 0,60 euro par action au titre de l'exercice 2019.

" Cette assemblée générale revêt une importance toute particulière en cette période, et nous remercions nos actionnaires et partenaires pour leur fidélité, leur soutien et leur attachement au groupe. Les choix opérés sont le reflet d'un pilotage fin et s'inscrivent pleinement dans la stratégie de la société, qui en ces temps de crise, démontre une nouvelle fois et depuis plus d'un siècle, la résilience de son modèle et la force de l'innovation " a déclaré Jean-François Tivoly, son président directeur général.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Biens d'équipement

Après quatre années de forte croissance, portée en particulier par l'aéronautique, l'automobile et la mécanique, les achats de machines-outils en France ont légèrement baissé en 2018 selon l'étude de marché annuelle du Symop, le syndicat professionnel du secteur. Les ventes ont atteint 1,632 milliards d'euros en France, en baisse de 0,6% par rapport à 2017. Face à ce ralentissement, les producteurs français ont mieux résisté que leurs voisins européens, notamment allemands et italiens. Leur positionnement sur des marchés de niche, plutôt haut de gamme, leur est donc profitable. Avec 739 millions d'euros de machines produites en 2018 ils constituent seulement 3% de la production européenne. Les commandes ont très légèrement progressé (+0,9%).

Le Symop table sur une progression limitée à 2% du marché des machines-outils en 2109 en raison de la conjoncture internationale, marquée par le Brexit et la guerre commerciale sino-américaine.