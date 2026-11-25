TITRES DU TRÉSOR-Les taux américains reculent, mais s'éloignent de leurs plus bas alors que les actions limitent leurs fortes baisses

Les rendements des bons du Trésor américain ont baissé mercredi, mais se sont éloignés de leurs plus bas niveaux , alors que la nouvelle chute des valeurs liées à l'IA, qui avait provoqué de fortes pertes sur les marchés boursiers, s'est essoufflée et a atténué l'attrait des obligations en tant que valeurs refuges.

Les actions américaines ont enregistré de fortes baisses en première partie de séance , les titres liés au développement des technologies émergentes affichant une faiblesse persistante , la réintégration du directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, en début de semaine, ne s’étant avérée qu’un répit temporaire face à la pression baissière pesant sur ce secteur.

Mais les actions ont rebondi en fin de séance: le secteur technologique du S&P 500 .SPLRCT affichait une baisse de 1,3 % après avoir chuté de 5,4 % dans la journée, tandis que l’indice Nasdaq Composite .IXIC reculait de 0,7 % après avoir perdu jusqu’à 4,7 %.

Le rendement de l’obligation du Trésor américain à 10 ans de référence US10YT=RR a reculé de 6 , 2 points de base à 4,84 % et s’apprêtait à enregistrer sa septième baisse quotidienne au cours des huit dernières séances. Le rendement de l’obligation à 10 ans avait auparavant chuté à 4,8 %, son plus bas niveau depuis le 9 septembre.

“ Lorsque le marché évolue aussi rapidement à la baisse, tout le monde devient un peu nerveux. Je ne suis pas en train de faire des cabrioles ni rien de ce genre,” a déclaré Scott Wren, stratège de marché chez North Star Market Analysis LLC à Saint-Louis.

“Il est peu probable que le rendement des obligations à 10 ans descende bien en dessous de 4,80 % environ. Y aura-t-il une certaine incertitude à l’approche de la fin de l’année? Il y en aura toujours, et c’est le genre de facteur qui pourrait faire baisser légèrement les taux, mais compte tenu du contexte économique et de ce qui devrait se passer au cours des 12 à 15 prochains mois, les taux ne devraient pas beaucoup plus baisser.”

Le rendement de l’obligation à 30 ans US30YT=RR a reculé de 6,6 points de base à 5 , 227 % après avoir atteint 5,206 %, son plus bas niveau depuis le 31 août, et s’apprêtait à enregistrer sa huitième baisse quotidienne consécutive, sa plus longue série depuis celle de huit séances qui s’était achevée le 5 août 2024.

LES DONNÉES ÉCONOMIQUES MONTRENT UNE FORTE CROISSANCE

Les investisseurs ont également dû composer avec une avalanche de données économiques, notamment une estimation révisée du produit intérieur brut qui a révélé que l’économie avait progressé à un taux annualisé de 4,3 % au deuxième trimestre, soit le rythme le plus rapide depuis trois ans, selon les données du ministère du Commerce, en hausse par rapport à l’estimation précédente de 3,4 %.

Un autre rapport du ministère du Commerce a révélé que l’inflation avait augmenté de 0,3 % le mois dernier , selon l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles, ce qui a largement confirmé les anticipations d’une hausse des taux de la Réserve fédérale lors de sa réunion de décembre.

Les anticipations d’une hausse d’au moins 25 points de base par la Fed lors de sa réunion de décembre s’élèvent à 96,4 %, selon le CME FedWatch .

Un élément très suivi de la courbe des taux des bons du Trésor américain, qui mesure l'écart entre les rendements des bons à 2 et à 10 ans US2US10=TWEB et est considéré comme un indicateur des anticipations économiques, s'établissait à 20,5 points de base positifs après s'être resserré à 19,9, son niveau le plus bas depuis deux mois .

Les marchés n’ont guère réagi aux nouveaux droits de douane proposés par l’administration Trump à l’encontre de 14 partenaires commerciaux, avec un taux de 20 % appliqué à la Chine.

Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans US2YT=RR , qui évolue généralement au rythme des anticipations de taux d’intérêt de la Fed, a perdu 3,8 points de base pour s’établir à 4, 633 % , après avoir chuté à 4,578 %, son plus bas niveau depuis le 10 novembre.

Une adjudication de 44 milliards de dollars de bons du Trésor américain à 7 ans US7YT=RR a été jugée sans relief par les analystes, la demande s’étant établie à 2,43 fois le montant des titres mis en vente, soit un niveau légèrement inférieur à la moyenne.

Les marchés américains sont fermés ce jeudi à l’occasion de la fête de Thanksgiving.

Le taux d'équilibre des titres du Trésor américain indexés sur l'inflation (TIPS) à cinq ans US5YTIP=TWEB s'établissait en dernier à 2 , 14 % , après avoir clôturé mardi à 2,146 %, son plus bas niveau de clôture depuis décembre 2024.

Le taux d’équilibre des TIPS à 10 ans US10YTIP=TWEB s’établissait en dernier à 2, 114 % , ce qui indique que le marché table sur une inflation moyenne d’environ 2,1 % par an pour la prochaine décennie.

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