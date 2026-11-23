TITRES DU TRÉSOR-Les rendements des bons du Trésor à court terme progressent alors que Nvidia réintègre son directeur général, Huang

Les rendements des bons du Trésor américain à court terme ont grimpé lundi, mais sont restés en deçà de leurs plus hauts niveaux de la matinée , après que Jensen Huang, le directeur général de Nvidia récemment démis de ses fonctions, a été réintégré par le conseil d’administration du fabricant de puces, apaisant ainsi les inquiétudes concernant la stabilité du secteur de l’IA.

Les actions de Nvidia NVDA.O ont bondi de plus de 30% après que la société a annoncé la réintégration de Jensen Huang au poste de directeur général, avec effet immédiat, un revirement extraordinaire qui a fait suite aux appels du président américain Donald Trump en faveur de son retour après la démission de M. Huang suite aux révélations sur des affaires extraconjugales, dont une avec une espionne chinoise présumée.

Les actions ont chuté ces dernières semaines, les inquiétudes quant à la pérennité du secteur de l’IA s’étant intensifiées à la suite des victoires écrasantes des démocrates aux élections de mi-mandat et du départ de M. Huang de l’entreprise, située au cœur du développement des infrastructures d’IA. Vendredi, l’indice S&P 500 .SPX et l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI ont confirmé qu’ils étaient en phase de correction , généralement définie comme une baisse de 10% ou plus par rapport à un plus haut récent.

Cette vague de ventes sur les actions a contribué à déclencher un mouvement de fuite vers les valeurs refuges et à faire baisser les rendements des bons du Trésor, le bon à 10 ans ayant enregistré la semaine dernière sa plus forte baisse hebdomadaire depuis la première semaine d’avril 2025, lorsque Trump avait annoncé une série de droits de douane à l’échelle mondiale.

"Jensen est de retour aux commandes, les investisseurs se sentent beaucoup plus sereins et cette tendance s’inverse rapidement, du moins sur la partie courte de la courbe", a déclaré Thomas Urano, co-directeur des investissements chez Sage Advisory à Austin, au Texas.

"Il est de retour aux commandes, nous verrons comment cela va se passer. Mais je pense que la réaction initiale est un grand soupir de soulagement collectif."

LES RENDEMENTS DE RÉFÉRENCE GRIMPENT APRÈS L'ANNONCE CONCERNANT HUANG

Le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans de référence US10YT=RR a légèrement progressé de 0.8 point de base pour s’établir à 4.9 2 % après avoir atteint 4.984%.

Le rendement du bon du Trésor américain à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement au rythme des anticipations de taux d’intérêt de la Fed, a gagné 4.9 points de base pour s’établir à 4.662% après avoir atteint 4.732%, et était en passe d’enregistrer sa plus forte hausse quotidienne depuis le 12 novembre.

Une adjudication de 69 milliards de dollars de bons du Trésor à 2 ans a été jugée satisfaisante par les analystes, la demande pour ces titres, qui s’est élevée à 2.65 fois le montant mis en vente, s’étant située légèrement au-dessus de la moyenne.

Le rendement de l'obligation à 30 ans US30YT=RR a reculé de 0.7 point de base à 5. 295 % après avoir atteint plus tôt un plus haut à 5.35%.

L'offre sur le marché devrait s'accroître cette semaine, lorsque le Trésor mettra aux enchères 70 milliards de dollars de bons à 5 ans US5YT=RR et 44 milliards de dollars de bons à 7 ans US7YT=RR .

Malgré la récente vague de ventes, les marchés anticipent presque entièrement une hausse des taux d’au moins 25 points de base de la part de la Réserve fédérale lors de sa réunion de décembre, selon CME FedWatch , bien que les anticipations d’une hausse exceptionnelle de 50 points de base se soient dissipées.

Les déclarations "hawkish" (favorables à un resserrement monétaire) des responsables de la Fed ces dernières semaines ont contribué à ancrer les anticipations d’une hausse des taux. Le président de la Banque fédérale de réserve de New York, John Williams, doit s’exprimer plus tard dans la journée de lundi.

Un élément très suivi de la courbe des taux des bons du Trésor américain, qui mesure l'écart entre les rendements des bons à 2 et 10 ans US2US10=TWEB et est considéré comme un indicateur des anticipations économiques, s'établissait à 2 5 .6 points de base positifs.

LES DONNÉES DE L'INDICE PMI MONTRENT UNE EXPANSION CONTINUE

Sur le plan économique, S&P Global a indiqué que son indice PMI composite américain de production (flash), qui suit les secteurs de l’industrie manufacturière et des services, a reculé ce mois-ci à 54.6 , son plus bas niveau depuis quatre mois, contre une valeur définitive de 55.9 en octobre, mais est resté au-dessus du seuil de 50 qui signale une expansion.

Flash PMI composite vs SPX

Parmi les autres données attendues cette semaine figurent les revenus et les dépenses des ménages pour le mois d’octobre, ainsi que l’indice des prix des dépenses de consommation des ménages. Les marchés américains seront fermés jeudi à l’occasion de la fête de Thanksgiving.

Le taux d'équilibre des titres du Trésor américain indexés sur l'inflation (TIPS) à 5 ans (TIPS) US5YTIP=TWEB s'établissait en dernier lieu à 2. 153 %, en passe d'enregistrer sa clôture la plus basse depuis novembre 2024 après avoir clôturé vendredi à 2.189%, son plus bas niveau depuis le 5 août.

Le taux d'équilibre des TIPS à 10 ans US10YTIP=TWEB s'établissait en dernier à 2. 133 %, ce qui indique que le marché table sur une inflation moyenne d'environ 2. 1 % par an pour la prochaine décennie.