TITRES DU TRÉSOR-Les rendements américains reculent sur la journée et sur la semaine ; les inquiétudes concernant le secteur de l'IA stimulent la demande de valeurs refuges

Les rendements des bons du Trésor américain ont baissé vendredi, le rendement de référence à 10 ans s'apprêtant à enregistrer sa plus forte baisse hebdomadaire depuis début avril 2025, alors que les inquiétudes concernant le secteur de l'IA pesaient sur les actions et incitaient les investisseurs à se tourner vers des valeurs refuges.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans est repassé sous la barre des 5 % , et celui des bons à 2 ans s'apprêtait à enregistrer sa plus forte baisse hebdomadaire depuis septembre 2024.

Les actions américaines ont poursuivi vendredi leur récente chute, alors que les craintes s'intensifiaient concernant le secteur de l'IA, malgré l'entrée en bourse spectaculaire d'Anthropic ANT.O jeudi.

L'action Anthropic était en baisse vendredi , tout comme l'indice des semi-conducteurs .SOX . Les principaux indices boursiers américains s'apprêtaient également à enregistrer leurs plus fortes baisses hebdomadaires depuis avril 2025, lorsque le président américain Donald Trump avait annoncé des droits de douane de grande envergure.

Les inquiétudes concernant la hausse des dépenses et de l’endettement des entreprises liées à l’IA, le départ de Jensen Huang de Nvidia , ainsi que les craintes d’une surveillance accrue et d’un ralentissement de l’expansion des centres de données après la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat ont toutes pesé sur le moral des investisseurs ces dernières semaines.

“Il s’agit là d’un mouvement classique de fuite vers la sécurité”, a déclaré Lawrence Gillum, stratège en chef des titres à revenu fixe chez LPL Financial. “Alors que les investisseurs s’inquiètent un peu plus du secteur de l’IA, ils se détournent de ces actions pour se tourner vers les titres du Trésor. Cela fait baisser les rendements.” Les cours des obligations augmentent lorsque les rendements baissent.

“C’est un phénomène que nous avons également observé ces derniers mois. Chaque fois qu’un incident est survenu sur le marché de l’IA, nous avons constaté un rebond du marché des bons du Trésor dans la foulée”, a-t-il ajouté.

Les investisseurs s’inquiètent de l’impact sur la croissance économique d’un éventuel ralentissement des dépenses liées à l’IA, a déclaré Jim Awad, directeur général senior chez Clearstead Advisors LLC à New York.

Les rendements des bons du Trésor à court terme sont toutefois quelque peu soutenus par les anticipations d’une hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale dans les mois à venir, a-t-il précisé.

Les traders sur les contrats à terme sur les fonds fédéraux tablaient dernièrement sur une probabilité d’environ 92% d’une hausse de 25 points de base lors de la réunion de la banque centrale américaine prévue les 8 et 9 décembre, selon l’outil FedWatch du CME Group , et ils tablent sur une probabilité d’environ 8% qu’il n’y ait pas de hausse le mois prochain. Auparavant, les traders tablaient sur une probabilité de 100% d’une hausse en décembre.

Une hausse plus importante, de 50 points de base, avait été envisagée à la suite des récentes déclarations bellicistes de responsables de la Fed et des données sur les prix à la consommation aux États-Unis, publiées la semaine dernière, qui se sont révélées plus élevées que prévu .

En septembre, la Fed avait relevé ses taux pour la première fois en trois ans en réponse aux craintes inflationnistes, mais elle les avait laissés inchangés en octobre.

Les prix élevés de l'énergie liés à la guerre en Iran ont alimenté les craintes inflationnistes. Les cours du pétrole ont récemment baissé, et vendredi, le Brent s'apprêtait à enregistrer sa troisième semaine consécutive de baisse.

Le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans de référence US10YT=RR a finalement reculé de 14 points de base à 4,912%, enregistrant ainsi sa cinquième journée consécutive de baisse. Il a atteint 4,9059, son plus bas niveau depuis le 10 novembre, et s'apprêtait à enregistrer sa plus forte baisse hebdomadaire depuis début avril 2025. Il s'apprêtait également à enregistrer sa plus forte baisse quotidienne depuis octobre.

Le rendement de l’ US30YT=RR , l’obligation du Trésor américain à 30 ans, a reculé de 10,1 points de base à 5.3% et a également atteint son plus bas niveau depuis le 10 novembre. Il s’apprêtait également à enregistrer sa plus forte baisse hebdomadaire depuis début avril 2025.

Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans US2YT=RR , qui évolue généralement au rythme des anticipations de taux d’intérêt de la Fed, a reculé de 16,8 points de base à 4,611%.

Un élément très suivi de la courbe des taux des bons du Trésor américain, mesurant l'écart entre les rendements des bons à deux et à dix ans US2US10=TWEB , considéré comme un indicateur des anticipations économiques, s'établissait à 29,9 points de base positifs.

Le taux d'équilibre des titres du Trésor américain protégés contre l'inflation (TIPS) à cinq ans US5YTIP=TWEB s'établissait en dernier lieu à 2,183% après avoir clôturé à 2,223% jeudi.

Le taux d'équilibre des TIPS à 10 ans US10YTIP=TWEB s'établissait en dernier lieu à 2,154%, ce qui indique que le marché table sur une inflation moyenne d'environ 2,2% par an pour la prochaine décennie.