TITRES DU TRÉSOR-Les rendements américains reculent dans un contexte de fuite vers les valeurs refuges, alors que la vague de ventes liée à l'IA s'accélère

Les rendements des bons du Trésor américain ont baissé mercredi, alors qu'une nouvelle vague de ventes massives sur les valeurs liées à l'IA a entraîné une chute des marchés boursiers et renforcé l'attrait des obligations en tant que valeurs refuges.

Les actions américaines ont fortement chuté en début de séance, les titres liés au développement des technologies émergentes poursuivant leur baisse, la réintégration du directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, en début de semaine, ne s'étant avérée qu'un répit temporaire face à la pression baissière qui pèse sur ce secteur.

Le secteur technologique de l’indice S&P 500 .SPLRCT reculait de près de 4 % en début de séance, tandis que l’indice Nasdaq Composite .IXIC perdait plus de 3 % après avoir chuté de 4,7 % à un moment donné.

Le rendement de l'obligation d'État américaine à 10 ans de référence US10YT=RR a reculé de 6,8 points de base à 4,834 % et s'apprêtait à enregistrer sa septième baisse quotidienne au cours des huit dernières séances.

" Lorsque le marché chute aussi rapidement, tout le monde devient un peu nerveux. Je ne suis pas en train de faire des cabrioles ni rien de ce genre", a déclaré Scott Wren, stratège de marché chez North Star Market Analysis LLC à Saint-Louis.

"Il est peu probable que le rendement des obligations à 10 ans descende bien en dessous de 4,80 % environ. Va-t-il y avoir une certaine incertitude à l’approche de la fin de l’année? Il y en aura certainement, et c’est le genre de facteur qui pourrait faire baisser légèrement les rendements, mais compte tenu du contexte économique et de ce qui devrait se passer au cours des 12 à 15 prochains mois, les rendements ne devraient pas baisser de manière spectaculaire."

Le rendement de l'obligation à 30 ans US30YT=RR a reculé de 5 points de base à 5,242 % et s’apprêtait à enregistrer sa huitième baisse quotidienne consécutive, sa plus longue série depuis celle de huit séances qui s’était achevée le 5 août 2024.

LES DONNÉES ÉCONOMIQUES MONTRENT UNE FORTE CROISSANCE

Les investisseurs ont également dû composer avec une avalanche de données économiques, notamment une estimation révisée du produit intérieur brut (PIB) indiquant que l’économie a progressé à un taux annualisé de 4,3 % au deuxième trimestre, soit le rythme le plus soutenu depuis trois ans, selon les données du ministère du Commerce, en hausse par rapport à l’estimation précédente de 3,4 %.

Un autre rapport du ministère du Commerce a révélé que l’inflation avait augmenté de 0,3 % le mois dernier , selon l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles, ce qui a largement confirmé les anticipations d’une hausse des taux de la Réserve fédérale lors de sa réunion de décembre.

Les anticipations d’une hausse d’au moins 25 points de base par la Fed lors de sa réunion de décembre s’établissent à 96,4 %, selon le CME FedWatch .

Un élément très suivi de la courbe des taux des bons du Trésor américain, qui mesure l'écart entre les rendements des bons à 2 ans et à 10 ans US2US10=TWEB et est considéré comme un indicateur des anticipations économiques, s'établissait à 22,8 points de base positifs.

Les marchés n’ont guère réagi aux nouveaux droits de douane proposés par l’administration Trump à l’encontre de 14 partenaires commerciaux, avec un taux de 20 % appliqué à la Chine.

Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans US2YT=RR , qui évolue généralement au rythme des anticipations de taux d’intérêt de la Fed, a reculé de 6,7 points de base à 4,604 % après avoir atteint 4,578 %, son plus bas niveau depuis le 10 novembre.

L’offre sur le marché devrait s’accroître cette semaine, lorsque le Trésor mettra aux enchères mercredi 44 milliards de dollars de bons du Trésor à 7 ans US7YT=RR .

Le taux d'équilibre des titres du Trésor américain indexés sur l'inflation (TIPS) à cinq ans US5YTIP=TWEB s'établissait en dernier à 2,109 %, après avoir clôturé mardi à 2,146 %, son plus bas niveau de clôture depuis décembre 2024.

Le taux d'équilibre des TIPS à 10 ans US10YTIP=TWEB s'établissait en dernier lieu à 2,092 %, ce qui indique que le marché table sur une inflation moyenne d'environ 2,1 % par an pour la prochaine décennie.

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