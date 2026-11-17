TITRES DU TRÉSOR-Les rendements américains reculent alors que les actions reculent avant la publication des résultats de Nvidia

Les rendements des bons du Trésor américain ont légèrement baissé mardi, la chute des actions ayant fait grimper les cours des obligations, et après que les chiffres des ventes au détail aux États-Unis ont conforté les prévisions optimistes concernant la santé de la consommation.

Les actions américaines ont chuté de plus de 1 % dans l'attente des résultats trimestriels de Nvidia NVDA.O , tandis que les cours des obligations ont progressé, les investisseurs se tournant vers ces valeurs refuges.

Le rapport trimestriel de Nvidia, attendu mardi après la clôture des marchés boursiers, fait suite à la démission, la semaine dernière, de Jensen Huang de son poste de directeur général de Nvidia, à la suite d’allégations d’aventures extraconjugales, notamment avec une femme que les services de renseignement américains soupçonnent d’être une espionne chinoise. Cette nouvelle a suscité des inquiétudes quant à l’avenir du secteur de l’intelligence artificielle, qui avait été le moteur de la surperformance du marché boursier au premier semestre.

“Lorsque les actions reculent, on observe ce mouvement de fuite vers la qualité, caractéristique d’un environnement d’aversion au risque”, a déclaré Molly Brooks, stratège en taux américains chez TD Securities.

Le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans de référence US10YT=RR a reculé de 1,8 point de base, à 5,103 %. Le rendement de l’obligation à 30 ans US30YT=RR a baissé de 0,8 point de base, à 5,459 %.

Les rendements avaient initialement progressé après l'annonce par le ministère du Commerce d'une hausse de 0,2 % des ventes au détail le mois dernier, après une augmentation de 0,8 % en septembre. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,2 % des ventes au détail.

Les prix à l’importation aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en octobre, tandis que la confiance des constructeurs immobiliers américains a chuté en novembre à son plus bas niveau depuis plus de 14 ans et demi.

Les taux ont augmenté la semaine dernière après la publication de données indiquant que les prix à la consommation américains avaient progressé plus rapidement que prévu en octobre, ce qui a incité les marchés à anticiper de nouvelles hausses des taux d’intérêt dans les mois à venir.

“Les marchés s’inquiètent beaucoup de savoir si la consommation est en train de s’accélérer à nouveau… cela alimente en quelque sorte la crainte que la Fed doive relever ses taux davantage que ce que nous avions initialement prévu”, a déclaré Mme Brooks.

Elle a ajouté que les récentes déclarations des responsables de la Fed suggèrent que le consensus s’oriente vers une hausse des taux de 25 points de base en décembre, après que la banque centrale a choisi de ne pas relever ses taux lors de sa réunion d’octobre.

Mardi, les opérateurs sur les contrats à terme sur les taux des fonds fédéraux tablaient, selon l’outil FedWatch du CME Group, sur une probabilité d’environ 98 % d’une hausse de 25 points de base lors de la réunion des 8 et 9 décembre, et sur une probabilité d’environ 2 % d’une hausse de 50 points de base.

Les craintes inflationnistes constituent un facteur clé de la hausse des rendements, qui s’explique en partie par la persistance de prix élevés du pétrole liés au conflit avec l’Iran.

Les cours du pétrole ont augmenté mardi après que des drones iraniens ont attaqué un système radar militaire américain à Bahreïn et que l’équipage d’un pétrolier a été porté disparu dans le détroit d’Ormuz. Des responsables qatariens et iraniens se rencontrent, a indiqué le Qatar, dans le cadre d’efforts de médiation visant à mettre fin à près de neuf mois de guerre, alors que la diplomatie n’a guère progressé.

Plus tôt, le président de la Fed de Saint-Louis, Alberto Musalem, qui ne dispose pas de droit de vote sur la politique de taux d’intérêt cette année, a déclaré que la Fed pourrait avoir besoin de plusieurs hausses de taux pour maîtriser la forte inflation et qu’elle devrait agir rapidement pour s’assurer que celle-ci ne s’aggrave pas.

La Fed doit également publier mercredi le compte-rendu de sa dernière réunion.

Un élément très suivi de la courbe des taux des bons du Trésor américain, qui mesure l'écart entre les rendements des bons du Trésor à 2 et à 10 ans US2US10=TWEB et est considéré comme un indicateur des anticipations économiques, s'établissait à 31 , 4 points de base positifs.

Le rendement des bons du Trésor américain à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement au rythme des anticipations de taux d’intérêt de la Fed, a reculé de 3,8 points de base à 4,789 %.

Le taux d'équilibre des titres du Trésor américain protégés contre l'inflation (TIPS) à 5 ans US5YTIP=TWEB s'établissait en dernier lieu à 2,267 %, après avoir clôturé à 2,254 % lundi.

Le taux d'équilibre des TIPS à 10 ans US10YTIP=TWEB s'établissait en dernier à 2,219 %, ce qui indique que le marché table sur une inflation moyenne d'environ 2,2 % par an pour la prochaine décennie.