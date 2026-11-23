Les rendements des bons du Trésor américain ont bondi lundi, après que Jensen Huang, le directeur général de Nvidia récemment démis de ses fonctions, a été réintégré par le conseil d'administration du fabricant de puces, apaisant ainsi les inquiétudes concernant la stabilité du secteur de l'intelligence artificielle qui avait récemment mis les actions sous pression et fait baisser les rendements.

Nvidia a annoncé la réintégration de Jensen Huang au poste de directeur général, avec effet immédiat. Ce revirement extraordinaire fait suite aux appels lancés par le président américain Donald Trump en faveur de son retour, après que Jensen Huang eut démissionné à la suite de révélations concernant des relations extraconjugales, dont une avec une espionne chinoise présumée.

Les actions ont chuté ces dernières semaines, les inquiétudes concernant la pérennité de la tendance liée à l’IA s’étant intensifiées à la suite des victoires écrasantes des démocrates aux élections de mi-mandat et du départ de Jensen Huang de l’entreprise, située au cœur du développement des infrastructures d’IA. Vendredi, l’indice S&P 500 .SPX et l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI ont confirmé qu’ils étaient en phase de correction , généralement définie comme une baisse de 10 % ou plus par rapport à un plus haut récent.

Cette vague de ventes sur les actions a contribué à déclencher un mouvement de fuite vers les valeurs refuges et à faire baisser les rendements des bons du Trésor, le bon à 10 ans enregistrant sa plus forte baisse hebdomadaire depuis la première semaine d’avril 2025, lorsque Trump avait annoncé une série de droits de douane à l’échelle mondiale.

“Jensen est de retour aux commandes, les investisseurs se sentent beaucoup plus sereins et cette tendance s’inverse rapidement, du moins sur la partie courte de la courbe”, a déclaré Thomas Urano, co-directeur des investissements chez Sage Advisory à Austin, au Texas.

“Il est de retour aux commandes, nous verrons comment cela va se passer. Mais je pense que la réaction initiale est un grand soupir de soulagement collectif.”

LES RENDEMENTS DE RÉFÉRENCE GRIMPENT APRÈS L'ANNONCE CONCERNANT HUANG

Le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans de référence US10YT=RR a progressé de 4,6 points de base pour s’établir à 4,96%, après avoir atteint 4,984%.

L'offre sur le marché va s'accroître cette semaine, lorsque le Trésor mettra aux enchères 69 milliards de dollars de bons à 2 ans, 70 milliards de dollars de bons à 5 ans US5YT=RR et 44 milliards de dollars de bons à 7 ans US7YT=RR .

Le rendement de l'obligation à 30 ans US30YT=RR a augmenté de 2,3 points de base pour s'établir à 5,325%.

Malgré la récente vague de ventes, les marchés anticipent presque entièrement une hausse des taux d’au moins 25 points de base de la part de la Réserve fédérale lors de sa réunion de décembre, selon CME FedWatch , bien que les anticipations d’une hausse exceptionnelle de 50 points de base se soient dissipées.

Un élément très suivi de la courbe des taux des bons du Trésor américain, qui mesure l'écart entre les rendements des bons à 2 et 10 ans US2US10=TWEB et est considéré comme un indicateur des anticipations économiques, s'établissait à 24,6 points de base positifs.

LES DONNÉES DE L'INDICE PMI MONTRENT UNE EXPANSION CONTINUE

Sur le plan économique, S&P Global a indiqué que son indice PMI composite américain de production (chiffre préliminaire), qui suit les secteurs de l’industrie manufacturière et des services, a reculé ce mois-ci à 54,6 , son plus bas niveau depuis quatre mois, contre une valeur définitive de 55,9 en octobre, mais est resté au-dessus du seuil de 50 qui signale une expansion.

Flash PMI composite vs SPX

Le rendement des bons du Trésor américain à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement au rythme des anticipations de taux d’intérêt de la Fed, a bondi de 10,9 points de base à 4,722% et s’apprêtait à enregistrer sa plus forte hausse quotidienne depuis le 12 novembre.

Parmi les autres données attendues cette semaine figurent les revenus et les dépenses des ménages pour le mois d’octobre, ainsi que l’indice des prix des dépenses de consommation (PCE). Les marchés américains seront fermés jeudi à l’occasion de la fête de Thanksgiving.

Le taux d'équilibre des titres du Trésor américain protégés contre l'inflation (TIPS) à 5 ans US5YTIP=TWEB s'établissait en dernier à 2,191%, après avoir clôturé vendredi à 2,189%, son plus bas niveau de clôture depuis le 5 août.

Le taux d'équilibre des TIPS à 10 ans US10YTIP=TWEB s'établissait en dernier à 2,164%, ce qui indique que le marché table sur une inflation moyenne d'environ 2,2% par an pour la prochaine décennie.