TITRES DU CANADA-Les contrats à terme du TSX chutent, les investisseurs évitent les risques et les prix des matières premières baissent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les contrats à terme du principal indice boursier canadien ont chuté mardi, les investisseurs mondiaux ayant évité les risques avant les données économiques américaines et les bénéfices de Nvidia, l'entreprise phare de l'intelligence artificielle, et les prix des produits de base ayant chuté.

Les contrats à terme de décembre sur l'indice S&P/TSX

SXFcv1 ont chuté de 0,49% à 05:45 a.m. ET. L'indice composite S&P/TSX .GSPTSE a chuté de 0,8 % pour atteindre son plus bas niveau depuis 10 jours lundi.

Les marchés sont devenus prudents avant une série de données économiques américaines et les résultats de Nvidia NVDA.O attendus mercredi. Les inquiétudes concernant la durabilité des dépenses en intelligence artificielle ont refait surface et la diminution de la perspective d'une baisse imminente des taux de la Réserve fédérale a également pesé sur le sentiment.

Le Premier ministre Mark Carney a passé avec succès son premier test politique majeur lundi, le Parlement ayant approuvé de justesse son premier budget, évitant ainsi la perspective d'une deuxième élection en moins d'un an.

Le plan économique, qui vise à guider le Canada dans un environnement commercial mondial turbulent, double le déficit budgétaire pour contrer les droits de douane américains tout en affectant de nouvelles dépenses à la défense et aux programmes de logement. Les investisseurs se sont montrés tièdes lorsque le plan a fait surface pour la première fois.

Cela intervient alors que des données récentes ont montré que l'inflation annuelle d'octobre s'est ralentie à 2,2 %. La stabilité des prix donne aux décideurs politiques une marge de manœuvre, mais l'audace du budget en matière de déficit indique qu'Ottawa mise beaucoup sur la croissance plutôt que sur l'austérité.

Mettant davantage de pression sur les contrats à terme ce matin, les prix de l'or ont atteint leur plus bas niveau en une semaine, en baisse de 0,3 % à 4 033,29 dollars l'once, en raison de la diminution des prévisions de baisse des taux d'intérêt de la Fed.

Le cuivre a poursuivi sa chute, sous la pression d'un dollar plus fort, tandis que les prix du pétrole ont chuté de près de 1 %.

En ce qui concerne les entreprises, le Financial Times a rapporté que le fonds spéculatif activiste Elliott Management a accumulé une importante participation dans Barrick Mining

ABX.TO , ce qui le place parmi les 10 plus grands investisseurs du mineur.