TITRES DU CANADA-Le TSX atteint un niveau record, le rallye technologique prolongeant la série de victoires

(Mise à jour des prix du matin) par Ragini Mathur

Le principal indice boursier du Canada a poursuivi sa série de gains, atteignant un nouveau record lundi, alimenté par des gains dans les valeurs technologiques et un sentiment positif à Wall Street.

L'indice composite S&P/TSX de Toronto .GSPTSE a grimpé de 0,2 % à 30533,91 points, en voie de réaliser sa septième séance consécutive de gains et de poursuivre sa progression de 2,4 % de la semaine précédente.

L'élan haussier a reflété celui de Wall Street, où les marchés se sont redressés après qu'AMD AMD.O a annoncé un partenariat de fourniture de puces avec OpenAI, devenant ainsi le dernier d'une série d'accords sur l'intelligence artificielle qui ont récemment poussé les marchés à la hausse.

Le secteur de l'information et de la technologie du TSX

.SPTTTK a gagné 1 %.

Le mineur de crypto-monnaies Bitfarms BITF.TO a grimpé de 14,7 % alors que le bitcoin a frôlé un sommet historique.

Les valeurs liées aux matériaux .GSPTTMT ont gagné 1,4%, soutenues par les prix de l'or qui ont atteint des sommets historiques. Le métal précieux a bénéficié de la demande de valeur refuge et des attentes croissantes d'une réduction des taux d'intérêt lors de la réunion d'octobre de la Réserve fédérale américaine. GOL/

Alors que la fermeture du gouvernement américain, qui entre dans sa sixième journée, a interrompu la publication des données économiques au sud de la frontière, les investisseurs canadiens tournent leur attention vers les chiffres de l'emploi national attendus plus tard cette semaine.

"Les chiffres de l'emploi sont d'une importance capitale, surtout si l'on tient compte des données très préoccupantes sur l'emploi au Canada au cours des deux derniers mois", a fait remarquer Colin Cieszynski, stratège en chef du marché chez SIA Wealth Management. "Nous suivons de près l'évolution de la situation pour voir s'il y a un rebond ou si la tendance négative se poursuit."

"Les chiffres de l'emploi seront interprétés sous l'angle de la nécessité ou non pour la Banque du Canada de procéder à de nouvelles baisses de taux."

De retour sur les marchés, le secteur de l'énergie .SPTTEN a contribué à la dynamique positive, en augmentant de 1,2%, après que les prix du pétrole aient augmenté d'environ 1% sur la journée, l'augmentation de la production prévue par l'OPEP+ pour le mois de novembre étant plus modeste que prévu. O/R

Les valeurs de la santé .GSPTTHC , cependant, ont été les moins performantes de la journée, avec une baisse de 1,2%.