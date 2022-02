Titres adossés à des actifs : une alternative de diversification en 2022 ?

Avant de conclure : " C'est pourquoi les investisseurs pourraient se diriger de plus en plus vers cette classe d'actifs à mesure que les taux d'intérêt augmentent. "

" Les obligations à taux variable sont non seulement utiles dans un contexte de hausse des taux, mais les titres adossés à des actifs financent aussi toute une série d'activités - des locations d'équipements aux installations logistiques ", a ajouté l'expert.

" Les titres adossés à des actifs peuvent être envisagés sous de nombreux angles différents et apporter une diversification considérable aux portefeuilles obligataires conventionnels ", explique Bart Bakx, responsable de l'équipe ABS & Mortgages chez NN Investment Partners.

(AOF) - La hausse des taux d'intérêt et la persistance de l'inflation créent un contexte difficile pour les marchés obligataires en ce début d'année 2022. Les marchés des titres adossés à des actifs bénéficient d’une réputation héritée de la crise financière mondiale, mais ils offrent d'importantes opportunités aux investisseurs en quête d'alternatives de diversification et de rendement pour l'année à venir, selon NN Investment Partners.

