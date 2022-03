Tipiak vise une nouvelle progression des ventes, mais se méfie des tensions inflationnistes

(AOF) - Tipiak progresse de 1,6% à 65,5 euros dans un volume très réduit d'échanges. Le capital flottant de la société familiale est extrêmement limité voire anecdotique. Le groupe agroalimentaire a réalisé en 2021 un résultat net en hausse de 25% à 4 millions d'euros. Le résultat opérationnel s'est établi à 7,1 millions, en progression de 12,7% grâce à la croissance des ventes de la marque Tipiak, au fort rebond des ventes de produits traiteurs en France et à la maîtrise des coûts opérationnels.

Dans un environnement complexe et incertain, le groupe a mis en place les plans d'action et les moyens nécessaires pour permettre de préserver au mieux ses positions commerciales et ses équilibres financiers.

Tipiak a notamment soutenu le développement de la marque Tipiak en France et à l’International et a poursuivi son programme d'investissement à hauteur de 12,5 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires est ressorti à 211 millions, en hausse de 6%. Sur la période, les ventes du secteur Froid ont grimpé de 13% alors que celles du secteur Sec sont en baisse de 4,1% après une année 2020 exceptionnelle liée au Covid. Les ventes à marque Tipiak, en France et à l'International, ont progressé de 4,5% et représentent 69 du chiffre d'affaires total.

En termes de perspectives, le groupe s'attend à ce que les tensions inflationnistes sur les prix d'achat (matières premières et énergies) et sur les autres coûts soient particulièrement fortes en 2022.

Dans un contexte complexe et instable, Tipiak maintient sa politique de renforcement de ses parts de marché et de soutien à la croissance de l'activité grâce notamment à ses dépenses publicitaires, à l'innovation produits et à la poursuite de son programme d'investissements industriels.

Le groupe envisage la poursuite de la progression des ventes et la consolidation des résultats économiques en 2022.

Tipiak précise que ces perspectives restent conditionnées par le niveau de la consommation en France et à l'International, par l'évolution des prix de vente aux clients et des prix d'achat des matières premières et de l'énergie.

Le groupe va verser à ses actionnaires un dividende de 1,65 euro par action, stable par rapport à l'exercice précédent.

AOF - EN SAVOIR PLUS