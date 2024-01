Timide rebond en vue pour les Bourses européennes

(AOF) - Les marchés européens devraient tenter de se reprendre. Au cours de ces derniers jours des statistiques américaines et des déclarations de banquiers centraux signalent des baisses des taux plus tardives qu'anticipé par le marché. En Europe, le secteur du luxe sera à surveiller après la publication des revenus trimestriels de Richemont, quelques jours après l'avertissement de Burberry. A Paris, Orpea a lancé une augmentation de capital d'environ 390 millions d'euros.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Orpea

Orpea a annoncé le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d’un montant brut, prime d’émission incluse, d'environ 390 millions d'euros euros par émission de 29,324 milliards d'actions nouvelles à souscrire en numéraire, à un prix de souscription (prime d’émission incluse) de 0,0133 euro par titre. Les membres du groupement se sont engagés à souscrire en exerçant leurs droits préférentiels de souscription, à hauteur d’environ 195,7 millions d’euros, chacun pour son montant et sans solidarité.

GTT

GTT a reçu une commande de la part de son partenaire le chantier naval coréen HD Hyundai Heavy Industries pour la conception des cuves de trois nouveaux éthaniers de grande capacité (VLEC) pour le compte d’un armateur asiatique. GTT réalisera le design des cuves de ces trois éthaniers, dotés chacun d’une capacité totale de 98000m3, et intégrant le système de confinement à membranes Mark III développé par GTT. Cette nouvelle commande porte à 25 le nombre de VLEC (commandés, en construction ou en exploitation) ayant fait le choix de la technologie Mark III de GTT.

Virbac

Virbac annonce une croissance de son chiffre d’affaires annuel à 4,9% "grâce à un niveau record d’activité au quatrième trimestre". Le spécialiste de la santé animale affiche 1,24 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2023 après un chiffre d’affaires du quatrième trimestre à 321,7 millions d’euros, en croissance de 9,1% sur un an. La société réaffirme son objectif d’une croissance 2024 comprise entre 4% et 6% avec un ratio de Ebit ajusté sur chiffre d'affaires "autour de 15%" à taux de change constants, avant 20% à horizon 2030.

Carmat

Carmat lance une augmentation de capital d’un montant initial de 15 millions d'euros dans le cadre de son financement à court terme. Le concepteur du cœur artificiel en attend l’extension de son horizon financier jusqu’à début mai 2024, en cas de réalisation de l’augmentation de capital initiale "hors clause d’extension et option de surallocation". Après l’offre, le besoin de financement de Carmat à horizon de 12 mois sera de 37 à 55 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques

Le compte rendu du dernier comité de politique monétaire de la BCE sera publié à 13h30. Aux Etats-Unis, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en janvier, les inscriptions hebdomadaires au chômage, mais aussi les permis de construire et les mises en chantier en décembre seront publiés à 14h30.

L'évolution hebdomadaire des stocks de gaz sera dévoilée à 16h30 et celle des stocks de pétrole à 17 heures.

Ce matin, l'euro gagne 0,11% à 1,0893 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont de nouveau reculé ce mercredi à l'unisson de Wall Street sur fond de croissance chinoise décevante, à 5,2% en 2023 et au quatrième trimestre 2023. A contrario, les ventes au détail et la production industrielle aux Etats-Unis ont surpris favorablement. En conséquence, les taux à dix ans ont poursuivi leur remontée avec un 10 ans américain en hausse de 4 points de base à 4,10%. Le taux d'inflation annuel de la zone euro a été confirmé à 2,9% en décembre 2023. Le CAC 40 a perdu 1,07% à 7318,69 points et l'EuroStoxx50 a cédé 1,01% à 4401,82 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont bouclé en territoire négatif. Ils faisaient leur retour après trois jours d'interruption. Les valeurs bancaires ont de nouveau été sous le feu des projecteurs : Morgan Stanley a fortement reculé dans le sillage du repli de son bénéfice trimestriel tandis que Goldman Sachs a fini dans le vert après un bond de son bénéfice. L'indice manufacturier de la Fed de New York s'est fortement dégradé : -43,70 en janvier après -14,50 en décembre. Le Dow Jones s'est replié de 0,62% à 37361 points tandis que le Nasdaq a reculé de 0,19% à 14944 points.

